72-річна українська поп-легенда Софія Ротару, незважаючи на вік, здивувала запальним виступом на концерті в Запорізькій області

17 січня Ротару виступила для працівників Запорізького залізорудного комбінату в місті Дніпрорудному. У мережі з'явилися знімки артистки, якими діляться її шанувальники, передає Politeka.net. Так, Ротару в оточенні молоденьких красенів ніби сама скинула кілька десятків років.

Артистка тримає в руках шикарний букет троянд і дивиться прямо в об'єктив, широко посміхаючись.

Раніше з'явилася інформація, що Ротару проходить курс хіміотерапії. Навесні минулого року в мережі активно обговорювали стан співачки. Зокрема, йшлося про те, що вона страждає від туберкульозу. Масло у вогонь підливало те, що вона відмовлялася від виступів, а також її фото в мережі, на яких важко не помітити виснажений вигляд.

Також ми писали, Ротару, яка виступала на Новий рік на "Блакитному вогнику" в Москві, довела росіян до істерики. Люди здивувалися, наскільки сильно зірка змінилася після чуток про її хворобу, і з'явилася знову в квітучому вигляді. Шкіра артистки, здавалося, аж світилася здоров'ям і молодістю. Куди поділися зморшки? У Твіттері артистку жартома охрестили "відьмою".

"Найбільший питання минулого Нового року це не те, чи краще новорічне звернення Зеленського, ніж у Путіна або Порошенка, а як Софія Ротару виглядає на 30 років і при цьому не схожа на удмуртку?!?!?"

"Відьма, п'є кров немовлят"

"Відьма знайшла таки колодязь з живою водою"

"Ну реально, у 72 роки виглядає краще, ніж багато хто в свої 30!"

"спить з дівами-блондинками"

Крім того, ми розповідали, нещодавно спливла інформація, що у Ротару була інтрижка з кримінальним авторитетом. Ніби співачка мала романтичні почуття до Алімжана Тохтахунова, відомого як "Тайванчик" або "Алік". Зв'язок між ними зародився ще у 1972 році. Коли артистка познайомилася з Тайванчиком, він вже був відомим в СРСР, як кримінальний авторитет.

Нагадаємо, Ротару влаштували справжнє пекло в РФ, "додали" та від Путіна