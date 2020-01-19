Відома російська співачка Глюкоза похвалилася ідеальною фігурою у відвертому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Наталії Чистякової-Іонової в Instagram.
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Так у розділі «Сториз» співачки з'явилося відео, зроблене за лаштунками перед концертом. На ньому Глюкоза разом зі своїм балетом вирішила розім'ятися перед концертом і запально потанцювати.
На співачці надіто червоне ультра-коротке плаття, високі підбори, а на обличчі яскравий макіяж.
"Йдемо на сцену!", "Закулісся на концертах - воно таке", - пише артистка.
Уточнимо, що шанувальники Глюкози не змогли відреагувати на ролик.
Раніше ми писали, Глюкоза нарвалася на жорстку критику через відверту фотосесію.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Глюкоза показала бекстейдж з фотосесії зі знаменитим фотографом із США Дейвом Машегейном.
Виконавиця приміряла на себе кілька гарячих нарядів, серед яких: прозорий чорний ліфчик, відверті боді з глибоким декольте і провокаційні пози.
«Це велике задоволення працювати з таким неймовірним професіоналом, як ти», — підписала співачка ролик англійською мовою.
«Наташа, яке ж у Вас красиве тіло, це просто мрія! Уявляю скільки в нього вкладено праці, сил і дисципліни!», «Розкішна жінка», «Сосочки засвітила )», «Ось це майстерність. Кожна позиція — тренд. Оригінально, естетично, красиво», «Чистякова — супер! Але на ніч на вашу красу дивитися небезпечно, безсоння замучить, доведеться, як Челентано, дрова рубати.», — пишуть шанувальники.
Однак у той час, коли одні захоплюються красою і розкутістю Глюкози, інші накинулися на неї з докорами і критикою.
Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»
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