Відома російська співачка Глюкоза похвалилася ідеальною фігурою у відвертому вбранні

Уточнимо, що шанувальники Глюкози не змогли відреагувати на ролик.

Раніше ми писали, Глюкоза нарвалася на жорстку критику через відверту фотосесію.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Глюкоза показала бекстейдж з фотосесії зі знаменитим фотографом із США Дейвом Машегейном.

Виконавиця приміряла на себе кілька гарячих нарядів, серед яких: прозорий чорний ліфчик, відверті боді з глибоким декольте і провокаційні пози.

«Це велике задоволення працювати з таким неймовірним професіоналом, як ти», — підписала співачка ролик англійською мовою.

«Наташа, яке ж у Вас красиве тіло, це просто мрія! Уявляю скільки в нього вкладено праці, сил і дисципліни!», «Розкішна жінка», «Сосочки засвітила )», «Ось це майстерність. Кожна позиція — тренд. Оригінально, естетично, красиво», «Чистякова — супер! Але на ніч на вашу красу дивитися небезпечно, безсоння замучить, доведеться, як Челентано, дрова рубати.», — пишуть шанувальники.

Однак у той час, коли одні захоплюються красою і розкутістю Глюкози, інші накинулися на неї з докорами і критикою.

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