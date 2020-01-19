На певице очень смелый наряд

Известная российская певица Глюкоза похвасталась идеальной фигурой в откровенном наряде

Уточним, что поклонники Глюкозы не смогли отреагировать на ролик.

Ранее мы писали, Глюкоза нарвалась на жесткую критику из-за откровенной фотосессии.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Глюкоза показала бэкстейдж с фотосессии со знаменитым фотографом из США Дейвом Машегейном.

Исполнительница примерила на себя несколько горячих нарядов, среди которых: прозрачный черный лифчик, откровенные боди с глубоким декольте и провокационные позы.

«Это большое удовольствие работать с таким невероятным профессионалом, как ты», — подписала певица ролик на английском языке.

«Наташа, какое же у Вас красивое тело, это просто мечта! Представляю сколько в него вложено труда, сил и дисциплины!», «Роскошная женщина», «Сосочки засветила )», «Вот это мастерство. Каждая позиция — тренд. Оригинально, эстетично, красиво», «Чистякова — супер! Но на ночь на вашу красоту смотреть опасно, бессонница замучает, придется, как Челентано, дрова рубить.», — пишут поклонники.

Однако в то время, когда одни восхищаются красотой и раскрепощенностью Глюкозы, другие набросились на нее с упреками и критикой.

Напомним, известная российская певица показала горячие фото в купальнике: «Огонь»

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