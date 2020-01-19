Відома українська співачка Настя Каменських поділилася знімком, на якому вона позує в кріслі судді "Голоси"

На фото Настя позує в сукні з сіточки, через яке можна замінити чорне білизна Каменських. Воно виявилося досить коротким, тому можна оцінити і довгі ноги співачки. Артистка в цей раз вирішила бути з розпущеним волоссям. Образ Настя доповнила численними прикрасами на шиї, а також босоніжками на високому каблуці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"10-й ювілейний сезон буде неймовірно сильним і яскравим. Сьогодні ви дізнаєтеся, хто став першим учасником команди ПТП і ПК.

Ми маємо важливу місію і будемо боротися заради кожного учасника, адже для мене дуже важливо допомогти їм реалізувати себе як артиста і розкрити їх талант.

І показати, як дійти до перемоги. Перемоги не тільки в "Голосі", але і над самим собою", - написала Настя під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під кадрами:

"Ви шалено красиві", "найкраща, Настюша", "Красуня", "Модель", "Красуня", "Богиня", "Чекаємо", "Просто вау", "Деспасито", "У тебе зроблена мокра хімія або це з народження у тебе такі волосся?" "Занадто довгі ніжки, щоб сидіти на одному каналі", "Прекрасна мексиканочка".

Раніше ми повідомляли, що Настя Каменських стане ведучою нового сезону шоу «Голос країни», який стартує в неділю, 19 січня.

Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK порадувала фанатів новим відео-анонсом улюбленого всіма українцями шоу.

«Голос України! Це буде легендарно! Вже сьогодні старт «Голос країни» 🎙 Буде багато сюрпризів! Став ❤️, якщо будеш дивитися! Зустрічаємося о 21.00 на 1+1», – наголосила вона.

На відео Каменських послала камері повітряний поцілунок, після чого в кадрі засвітився Потап, до якого Настя потягнулася за поцілунком. Так, на наступному кадрі замість потапа виявився співак Монатік, і приголомшив дівчину.

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