Известная украинская певица Настя Каменских поделилась снимком, на котором она позирует в кресле судьи "Голоса"

На фото Настя позирует в платье из сеточки, через которое можно заменить черное белье Каменских. Оно оказалось довольно коротким, поэтому можно оценить и длинные ноги певицы. Артистка в этот раз решила быть с распущенными волосами. Образ Настя дополнила многочисленными украшениями на шее, а также босоножками на приличном каблуке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"10-й юбилейный сезон будет невероятно сильным и красочным. Сегодня вы узнаете, кто стал первым участником команды ПТП и НК.

Мы имеем важную миссию и будем бороться ради каждого участника, ведь для меня очень важно помочь им реализовать себя как артиста и раскрыть их талант.

И показать, как дойти к победе. Победе не только в "Голосе", но и над самим собой", - написала Настя под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под кадрами:

"Вы безумно красивые", "Самая лучшая, Настюша", "Красотка", "Модель", "Красотка", "Богиня", "Ждем", "Просто вау", "Деспасито", "У тебя сделана мокрая химия или это с рождения у тебя такие волосы?", "Слишком длинные ножки, чтобы сидеть на одном канале", "Прекрасная мексиканочка".

Ранее мы сообщали, что Настя Каменских станет ведущей нового сезона шоу «Голос країни», который стартует в воскресенье, 19 января.

Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK порадовала фанатов новым видео-анонсом любимого всеми украинцами шоу.

«Голос Украины! Это будет легендарно! Уже сегодня старт «Голос країни» 🎙 Будет много сюрпризов! Ставь ❤️, если будешь смотреть! Встречаемся в 21.00 на 1+1», – отметила она.

На видео Каменских послала камере воздушный поцелуй, после чего в кадре засветился Потап, к которому потянулась Настя за поцелуем. Так, на следующем кадре вместо потапа оказался певец Монатик, и ошарашил девушку.

Напомним, горячая Каменских освободила «близняшек» и потрясла признанием

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