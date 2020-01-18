На презентации 10-го юбилейного шоу «Голос країни» известный ведущий и актер Юрий Горбунов раскрыл тайну одной из самых знаменитых пар украинского шоу-бизнеса

Мероприятие проходило в столичном ресторане, а его гостями стали певица Тина Кароль, популярные ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, бывший участник «Танців з зірками» Даниэль Салем, телеведущая Соломия Витвицкая с супругом, телеведущая и кулинар Валентина Хамайко с дочерью Соломией и мужем, а также шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, сообщает Сlutch.

Тренеры шоу, первый эпизод которого покажет телеканал «1+1» уже в это воскресенье, Потап и его супруга Настя Каменских не смогли присутствовать на презентации, поскольку сейчас отдыхают в мексиканском Канкуне и нежатся на одном из лучших пляжей Карибского моря.

Однако артисты все же появились в ресторане, правда, виртуально. Они передали гостям видеоприветы, а от внимания присутствующих не ускользнул тот момент, что пара находится в разных местах, а не вместе.

Певица поделилась мыслями о том, каким будет новый сезон талант-шоу, а Потап порадовал рэпом о проекте.

В свою очередь ведущий Юрий Горбунов опередил вопросы гостей о том, почему супруги не вместе, пошутив, что они на отдыхе живут в разных домиках.

На этом курорте пара отдыхает уже второй раз.

Ранее мы писали о том, что Каменских дала интервью мексиканской версии журнала Playboy. В нем она сообщила о том, что в будущем планирует дать в стране концерт.

«Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни», – рассказала Настя.

Напомним, Каменских сразила Потапа формами в белоснежном мини.

Как сообщала Politeka, Каменских осталась в одном халатике посреди пляжа, оценили не все.