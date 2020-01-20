Як з Фріске не буде

Сім'я Анастасії Заворотнюк 19 січня на велике православне свято Богоявлення Господнє (інакше Хрещення) з'явилася у храмі

Рідні артистки, яка бореться з раком, прийшли взяти хрещенської води, пише "Комсомольская правда"

Наголошується, що рідних Анастасії Заворотнюк помітили в храмі селища Крекшино.

«На ранковій службі – дуже багатолюдною – їх не було, але в храмі до вечора розливають освячену воду. Петро і Анна (донька актриси, - Ред.) приїхали після служби на машині, хоча від їх дому пішки йти десять хвилин. Мабуть, не хотіли привертати уваги і відповідати на запитання про здоров'я Насті. Лише одного разу близькі сказали, що сподіваються на диво, і в подробиці вже не вдавалися. Мабуть, свята вода – одне з таких чудес, адже люди вірять у її цілющі властивості», - розповів знайомий сім'ї.

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна

За його словами, різни Заворотнюк довго в храмі не затримувалися, набрали води і відразу поїхали.

Також джерело ЗМІ спростував чутки про від'їзд Анастасії Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим за кордон.

"Не знаю, хто це придумав, але для людей, які в курсі ситуації, подібне навіть уявити неможливо. На жаль, їм зараз не до відпустки", – заявив він.

Крім того він додав, що сподіватися на розголосу з боку рідних Анастасії Заворотнюк не потрібно.

"Це не Фріске, показувати Настю публіці, як Жанну, і робити визнання на всю країну ніхто не буде. Її близькі вибрали більш гідну позицію – мовчати, щоб від них рано чи пізно все відстали", – пояснив знайомий сім'ї Заворотнюк.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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