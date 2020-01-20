Скандально відомий співак Олександр Сєров, який виступав в окупованому Криму, всіляко намагається дати концерт в Україні

Тепер до скандалу долучився його менеджер Олександр Орлов, передають Крим.Реалії.

За його словами, Олександр Сєров готовий офіційно звернутися до Верховної Ради для отримання дозволу на відвідування України.

"Ми хочемо приїхати з чистим серцем, чистою совістю. Тому що Олександр Миколайович народився в Україні і у нього такий вік, що він хотів би відвідати рідних і близьких, побувати на могилі матері. Тут випала така можливість, але чомусь його розцінюють як окупанта, нехорошої людини. Ми нічого поганого не робили, співаємо багато пісень українською мовою, в нашому колективі працюють люди з України", – підкреслив менеджер скандального російського музиканта.

Орлов також пояснив, чому Олександр Сєров у 2017 році наважився дати концерт в окупованому російськими військами Криму.

"Справа в тому, що Олександр Сєров проходив військову службу в армії на морфлоті в Севастополі. Надійшло запрошення від його колег, які залишилися в Севастополі, на окупованій території. Вони вже у віці все. В одного з друзів був ювілей і він запросив Олександра Миколайовича виступити в Севастополі. Тому й концерт був там дан. У нас не було туру по Криму, як у інших виконавців. А концерт у Сімферополі був проведений, щоб окупити дорогу колективу, витрати на цю поїздку", - спробував виправдатися менеджер Сєрова.

Для відвідування України Олександр Сєров, за словами менеджера, готовий визнати свою помилку з візитом в окупований Крим.

"Ми, чесне слово, не знали, що потрібно перетинати кордон через Україну. І ми, дійсно, винні в тому, що не так перетнули. Ми готові визнати це. Ми визнаємо позицію України, шкода, що все так вийшло", - резюмував менеджер у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що прокремлівські музиканти Валерій Сюткін і Олександр Сєров готуються провести концерти в Києві.

Раніше обидва артиста відкрито підтримували дії Росії проти України, однак тепер вирішили, що це не завадить їм виступити в Києві. Так, Сєров планує провести свій концерт у Палаці "Україна" 23 березня, а Сюткін хоче виступити 27 квітня.

За даним фактом СБУ вже звернулися діючі нардепи. У своєму зверненні вони відзначили, що артисти, які виступали перед окупантами в Криму або підтримували анексію, не повинні мати можливість заробляти в Україні.

Нагадаємо, Олександра Сєрова розстріляли під Москвою: з'явилося термінове звернення.

Як повідомляла Politeka, любитель Путіна зібрався з концертом до Києва: «Провів анексію блискуче».

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