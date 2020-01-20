Скандально известный певец Александр Серов, выступавший в оккупированном Крыму, всячески пытается дать концерт в Украине

Теперь к скандалу приобщился его менеджер Александр Орлов, передают Крым.Реалии.

По его словам, Александр Серов готов официально обратиться к Верховной Раде для получения разрешения на посещение Украины.

"Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины", – подчеркнул менеджер скандального российского музыканта.

Орлов также объяснил, почему Александр Серов в 2017 году решился дать концерт в оккупированном российскими войсками Крыму.

"Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку", - попытался оправдаться менеджер Серова.

Для посещения Украины Александр Серов, по словам менеджера, готов признать свою ошибку с визитом в оккупированный Крым.

"Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось", - резюмировал менеджер в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что прокремлевские музыканты Валерий Сюткин и Александр Серов готовятся провести концерты в Киеве.

Ранее оба артиста открыто поддерживали действия России против Украины, однако теперь решили, что это не помешает им выступить в Киеве. Так, Серов планирует провести свой концерт во Дворце Украина 23 марта, а Сюткин хочет выступить 27 апреля.

По данному факту в СБУ уже обратились действующие нардепы. В своем обращении они отметили, что артисты, выступавшие перед оккупантами в Крыму или поддержавшие аннексию, не должны иметь возможность зарабатывать в Украине.

Напомним, Александра Серова расстреляли под Москвой: появилось срочное обращение.

Как сообщала Politeka, любитель Путина собрался с концертом в Киев: «Провел аннексию блестяще».

Также Politeka писала, что путинские прихвостни довели Кондратюка до бешенства, таким его еще не видели.