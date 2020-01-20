Лікарі поставили страшний діагноз 85-річному сатирикові Михайлу Жванецькому.

Як відомо, Жванецький занедужав ще до Нового року. Зараз він проходить лікування в одній з московських лікарень. Лікарі озвучили артистові діагноз «рак передміхурової залози», повідомляють російські ЗМІ.

За словами медиків, незважаючи на те, що стан Жванецького стабільно важкий, у нього діагностували не саму агресивну форму раку. Однак, позначається вік сатирика. У 85 років переносити будь-яку хворобу важко. До того ж в 2019 році у артиста вже були проблеми зі здоров'ям. Він зламав руку, через що скасував свої виступи в Німеччині.

Михайло Жванецький у властивій йому манері віджартовується, коментуючи свої хвороби, але іноді зізнається, що думає про смерть.

«Є думки і про смерть. Вік такий, що іноді приходять такі думки. Але я про неї думаю небагато і нечасто. В основному, коли захворію і потрібно звернутися до лікаря», - розповідає Жванецький.

Наголошується, що, незважаючи на погане самопочуття, артист регулярно прогулюється по лікарняних коридорах. Він намагається бути активним, хоча і перебуває в пригніченому настрої.

Як відомо, рак передміхурової залози - одне з найбільш поширених злоякісних новоутворень у чоловіків. Особливо часто ця хвороба стосується чоловіків у віці старше 60 років. Щорічно в світі фіксується близько 400 тис. нових випадків цього виду раку. У багатьох країнах він входить в список найбільш поширених видів раку після раку легенів і раку шлунка.

До речі, від цієї недуги померли режисер Олег Табаков і співак Віллі Токарєв.

Нагадаємо, що Жванецького скосила страшна хвороба, лікарі приголомшили діагнозом: як у Кобзона.

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