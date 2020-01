Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу Анна вирішила показати себе в чуттєвому і провокаційному образі під час фотосесії без білизни. Сама зірка позувала в одному лише піджаку на голе тіло. Сам піджак незрозумілого відтінку через висвітлення, однак виглядає вельми привабливо, особливо з-за глибокого декольте.

Під постом зірки від коментаря не втримався новий коханий Анни:

«You are best person I ever had dreamed about 😍», – пише Яніс Тімма.

А ось що відповіли на провокаційний пост шанувальники Сєдокової:

«Чудова😻🔥», «Ань, вельми елегантно виглядаєш. Як естет кажу👏❤️», «Ганна шикарна 😍😍😍», «Загадкова Аня 🌸», «прекрасна», «Дуже сильні слова... Молодець, Анюта! 🙏❤️», «Дуже красиво!», «Шикарна», «Діва! 😍😍😍», «Мур яка 😍», «Оо даааа😘 краса та яка))))».

