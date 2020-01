Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна решила показать себя в чувственном и провокационном образе во время фотосессии без белья. Сама звезда позировала в одном лишь пиджаке на голое тело. Сам пиджак непонятного оттенка из-за освещения, однако выглядит весьма привлекательно, в особенности из-за глубокого декольте.

Под постом звезды от комментария не удержался новый возлюбленный Анны:

«You are best person I ever had dreamed about 😍», – пишет Янис Тимма.

А вот что ответили на провокационный пост поклонники Седоковой:

«Великолепна😻🔥», «Ань, весьма элегантно выглядишь. Как эстет говорю👏❤️», «Анна шикарная 😍😍😍», «Загадочная Аня 🌸», «прекрасна», «Очень сильные слова... Молодец, Анют! 🙏❤️», «Очень красиво!», «Шикарная», «Дива! 😍😍😍», «Мур какая 😍», «Оо даааа😘 красотища та какая))))».

На снимке Анна позирует в лифте без макияжа и в обычной одежде, которую любят подростки. На ней шапка розового цвета, падающая на глаза, эко-шуба пудрового цвета, светлые джинсы свободного кроя и бежевые ботинки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в соцсети инстаграм.

На видео она рассказывает, что делать собственный бизнес «очень сложно». Также она говорит, что у нее буквально опускаются руки в некоторые моменты, но все равно это очень интересно, и ей нравится заниматься одеждой.

Стоит отметить, что на опубликованных кадрах Анна Седокова снимает видео на айфон с помощью зеркала в лифте или фронтальной камеры. Ее стиль очень напоминает подростковый, а не взрослой женщины, которая имеет детей.

