49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, показав ранкову зарядку, яку починає робити прямо в ліжку

Як передає Politeka.net, Тарзан (сценічне ім'я Глушка) поділився в своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, яке виявилося досить пікантним. Сергій постав в ліжку. Він відкинув ковдру і показав, як робить вправу "вакуум" - її суть в тому, щоб надати поперечному м'язу живота еластичність.

"Ранковий вакуум...)😉 #тарзан #тарзаншоу", - підписав кадр артист.

Красень посвітив голим торсом, змусивши добру половину своїх шанувальниць заздрити Наташі.

"Довго не могла зрозуміти що це? Потім наздогнала коли побачила сосок і чия це сторінка,тепер намагаюся розгледіти дітородний орган))))😂😂😂🔥"

"А в голові як завжди—порожнеча😂"

"Самотнім жінкам 100% впевнена важкувато дивитися на Ваш ранковий вакуум🤣🤣🤣🔥"

"Наташі пощастило!"

"Я подумала-це гола жінка 😂👍"

"Нууу, Серьога, вмієш, ти, вакуумом хвилю сколихнути)))))). Талант! Ні, талантище........ 🔥👏"

Глушко любить епатувати публіку. Він частенько ділиться в Instagram своїми витівками, без тіні збентеження або без остраху, що дружина його ревнуватиме.

До прикладу, нещодавно Тарзан пограв м'язами на камеру в костюмі індіанця. З одягу на ньому були тільки "ганчірка", що прикриває причинне місце, великі амулети на шиї і головний убір із пір'ям. Танцюрист присідав і бив в гонг, видаючи при цьому незрозумілі звуки. Загалом, Глушко увійшов у роль шамана. А виганяти він зібрався аж ніяк не демонів, а тарганів. За що і нарвався на коментарі в стилі "приїдь до нас в гуртожиток".

"Ми скинемося всією общагою"; "Все правильно один ідіот Джигурда вже постарів прийшов на зміну інший,Наталочко я тебе обожнюю,але твій чоловік тебе не вартий."; "Як вчасно. Таргани прям здолали, в голові тільки. Допоможете ????🙈"; "Їх, тарганів, голим торсом не налякати, як і дзвоном цих.... Загалом ви зрозуміли...", - писали під відео.

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