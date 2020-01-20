49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, показал утреннюю зарядку, которую начинает делать прямо в постели

Как передает Politeka.net, Тарзан (сценическое имя Глушко) поделился в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, которое оказалось весьма пикантным. Сергей предстал в постели. Он откинул одеяло и показал, как делает упражнение "вакуум" - его суть в том, чтобы придать поперечной мышце живота эластичность.

"Утренний вакуум...)😉 #тарзан #тарзаншоу", - подписал кадр артист.

Красавец посветил голым торсом, заставив добрую половину своих поклонниц завидовать Наташе.

"Долго не могла понять что это? Потом догнала когда увидела сосок и чья это страница,теперь пытаюсь разглядеть детородный орган))))😂😂😂🔥"

"А в голове как всегда—пустота😂"

"Одиноким женщина 100% уверена тяжеловато смотреть на Ваш утренний вакуум🤣🤣🤣🔥"

"Наташе повезло!"

"Я подумала это голая женщина 😂👍"

"Нууу, Серёга, умеешь, ты, вакуумом волну всколыхнуть)))))). Талант! Нет, талантище........ 🔥👏"

Глушко любит эпатировать публику. Он частенько делится в Инстаграм своими выходками, без тени смущения или без боязни, что супруга его приревнует.

К примеру, недавно Тарзан поиграл мышцами на камеру в костюме индейца. Из одежды на нем были только "тряпочка", прикрывающая причинное место, крупные амулеты на шее и головной убор с перьями. Танцор приседал и бил в гонг, издавая при этом непонятные звуки. В общем, Глушко вошел в роль шамана. А изгонять он собрался отнюдь не демонов, а тараканов. За что и нарвался на комментарии в стиле "приедь к нам в общагу".

"Мы скинемся всей общагой"; "Все правильно один идиот Джигурда уже постарел пришол на смену другой,Наташенька я тебя обожаю,но твой муж тебя не достоин."; "Как вовремя. Тараканы прям одолели, в голове только. Поможете ????🙈"; "Их, тараканов, голым торсом не испугать, как и звоном этих.... В общем вы поняли...", - писали под видео.

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