Ксения Собчак прихвастнула фигурой и люксовым отдыхом, а главное - показала своего подросшего сына

Известная российская ведущая отправилась на один из лучших курортов мира и релаксирует там со своим 3-летним сыном Платоном. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новом опубликованном фото, звезда телеэкранов предстала в полуголом виде - в купальнике на пляже, на руках знаменитость держит мальчонку, вероятно, своего сына Платона.

На Ксении был темный раздельный купальник, она со всем трепетом смотрит на белокурого малыша, отцом которого является экс-супруг Ксении - известный российский артист из творческой династии актеров - Максим Виторган.

Фото сделано не вблизи, поэтому особо не рассмотреть, что еще за девочка, также, приблизительно 3-4 лет возле Ксении и ее сына, но, похоже сама Собчак обществом своего малыша наслаждалась:

«Картина «Жизнь внесла свои коррективы» или «Собчак и маленькие гаденыши» А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои или я одна такая?», - подписала она новый снимок.

Чего только не пишут поклонники и фолловеры Собчак под ее постом:

«Дети и гадкая утка Собчак". Так вернее будет...»

«Просто любишь когда, любишь полностью, без остатка»

«Такая себе, конечно, фигура»

«прикольный малой»

«Огромный прогресс, Вы раньше такая агрессивная были на детей»

«Мамуля ты прекрасная», - прокомментировала в частности певица Глюкоза.

Ранее Собчак поделилась снимком, на котором они вместе занимаются йогой под руководством инструктора. На фото сама ведущая в облегающем костюме стоит в стойке на руках, а Расколова, уже выполнившая стойку, сидит на коврике. Снимала происходящее на камеру Глюкоза.

Поклонники ведущей не могли не обратить внимание на ее роскошную фигуру, удачно подчеркнутую костюмом для йоги. Пикантности кадру добавило то, что Собчак оказалась спиной к зрителям.

«Не знаю чья, не видно, но попа в сереньком костюме это бомба, очень красивое тело», «Круто, какая Вы молодец, Ксения!», «Изящно!», «Попа пожар», «Хорошая фигурка, а я и не думала», «Красавица!!, фигура нереальная!», «Ксения шикарна тело крутое !!!! Зож удался», «У Волочковой всегда лучше стойки», - пишут в комментариях к снимку.

Также ведущая поделилась коротким видео в разделе Сторис о том, как они с подругами отправились на пляж. На кадрах, которые снимала сама Ксения, можно увидеть ее спутниц в пляжных нарядах.

При этом Глюкоза позирует в соблазнительном синем купальнике и соломенной шляпе. Певица красуется своим нарядом на камеру под уточняющий вопрос Собчак: «Тебя можно со всех сторон?».

Отметим, что предыдущая поездка Собчак на отдых не обошлась без приключений. Так, ведущая рассказала, что в Куршевеле ее постоянно атакует грипп, который она встречала только там. Он отнимает как минимум два дня отдыха, которые турист проводит с расстройством желудка. Ведущая пошутила, что маркетологам Куршевеля нужно давать рекламу, обещающую, помимо прекрасного катания, детокс.

Напомним, Собчак в Куршевеле догнало стыдное проклятие, о таком не рассказывают.

Как сообщала Politeka, Собчак огорошила домашним видео с раздевающимся сыном.

Также Politeka писала, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына.