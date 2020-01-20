Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова зганьбилася безглуздим поздоровленням на власному святі

Як повідомляє Politeka, про це розповідають російські журналісти.

Так, на день народження Волочкова прийшла без коханого, який, за її словами, вирішив залишитися вдома.

А ось під час отримання подарунків балерина не витримала і почала нахвалювати продюсера групи «На-НА» Барі Алібасова.

«Я пам'ятаю, як кілька років тому він вручив мені страву, розписаний картинами і фразами з Камасутри. Взагалі, Барі – один з небагатьох людей шоу-бізнесу, кому я довіряю, люблю, і на кого можу покластися. Він хороший друг», - зазначила вона.

У відповідь на це Алібасов додав: «З хорошою ерекцією!».

«З відмінною ерекцією», - додала Волочкова.

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Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм "шикарним" відпусткою.

Проте безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. Схоже, Волочкова не витримала і вже через кілька годин на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу.

Сьогодні ж Анастасія святкує свій день народження. З цього приводу вона виставила досить неоднозначне відео, оскільки з'явилася в ньому в спортивному костюмі і без макіяжу в оточенні працівників власного будинку.

Зазначимо, Анастасія виглядала дещо неприродно, розповідаючи про перших привітаннях. Проте, користувачі Instagram прокоментувати пост не змогли.

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