Принц Гаррі провів таємну зустріч зі своїм братом принцом Вільямом. У розмові брали участь також Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Про секретні переговори принців і їх дружин повідомляє британське видання The Sun, за даними якого зустріч пройшла «вдалині від офіційних зустрічей в Сандрінгемі». Як з'ясували журналісти, брати і їхні дружини вирішили раз і назавжди покласти край ворожнечі між їхніми родинами, яка тягнеться ось уже більше двох років.

«Вони обговорили свої відносини і майбутнє. Це був новаторський підхід з точки зору збереження зв'язків двох братів. Вони вирішили припинити звертати увагу на тих людей, які заважають їм спілкуватися один з одним», - йдеться в матеріалі.

У той же час, наголошується, що в ході розмови між сім'ями виникали серйозні розбіжності. Однак, зазначається, що врешті-решт їм вдалося примиритися. За словами журналістів, члени королівської сім'ї шкодують про те, що тепер їм доведеться жити далеко один від одного.

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Джерело також відзначає, що участь Кейт Міддлтон і Меган Маркл в переговорах показує, як серйозно були налаштовані сім'ї в питанні встановлення миру між ними.

При цьому, незважаючи на примирення один з одним, відносини Вільяма і Гаррі з їх батьком, принцом Чарльзом, залишаються натягнутими. Особливо це стосується Гаррі.

«Варто сказати, що минулий тиждень примирив Вільяма і Гаррі, але стосунки з Чарльзом і Каміллою набагато складніше. Там дійсно не вистачає довіри, і на її відновлення піде деякий час», - повідомило джерело.

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Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл офіційно позбудуться титулів вже навесні цього року.

Це означає, що подружжя перестануть отримувати з британського бюджету 82 мільйони фунтів стерлінгів щорічної дотації. Крім того, вони повинні повернути в бюджет Великобританії 2,4 мільйона фунтів за ремонт їх резиденції Фрогмор.

Нагадаємо, принц Гаррі перервав мовчання і розкрив правду про відхід з сім'ї: «Мені дуже сумно, але…».

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі пішов у загул, поки Маркл в Канаді.

Також Politeka писала, що батько Меган Маркл накинувся на дочку через переїзд.