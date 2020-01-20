Принц Гарри впервые прокомментировал их с Меган Маркл решение покинуть королевскую семью

Заявление по этому поводу он сделал 19 января на ужине для представителей благотворительной организации Sentebale в Лондоне. Видео с выступления вскоре появилось в официальном аккаунте принца Гарри и Меган Маркл в Instagram. (Чтобы посметреть - проскролльте вниз)

"Прежде, чем я начну, должен сказать, что могу только представлять, что вы, возможно, слышали или, вероятно, читали в течение последних нескольких недель... Итак, я хочу, чтобы вы услышали от меня правду настолько, насколько я могу ее донести – не как принц или герцог, а как Гарри, тот самый человек, за взрослением которого многие из вас наблюдали последние 35 лет", – начал свое обращение Гарри.

Он подчеркнул, что вместе с Меган они старались делать, все, чтобы в честью служить стране.

"Великобритания – это мой дом и место, которое я люблю. Я знаю, что вы узнали меня достаточно хорошо за все эти годы, чтобы поверить: женщина, которую я выбрал в качестве своей жены, придерживается тех же ценностей, что и я. Мы оба делали все возможное, чтобы поднять флаг и с гордостью выполнять наши обязанности в этой стране. После женитьбы мы с Меган были взволнованы. Мы надеялись и были здесь, чтобы служить", – говорит Гарри.

Однако, по его словам, титулы стали для них большим испытанием.

Принц Гарри отметил, что хотел бы продолжить служить королеве, Содружеству наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств.

"К сожалению, это оказалось невозможно", - заявил он.

Принц Гарри добавил, что это решение было для него очень трудным, но другого выхода не было.

"По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом. Мне очень грустно, что это произошло. Решение отступить, которое я принял ради жены и себя, не было легкомысленным. Этому предшествовали долгие месяцы переговоров. Я знаю, что не всегда делал все, как надо, но иного выхода не было", – добавил принц.

Напомним, бунт дорого обошелся Меган Маркл и принцу Гарри: лишили не только королевских титулов.

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