Принц Гарри впервые прокомментировал их с Меган Маркл решение покинуть королевскую семью
Заявление по этому поводу он сделал 19 января на ужине для представителей благотворительной организации Sentebale в Лондоне. Видео с выступления вскоре появилось в официальном аккаунте принца Гарри и Меган Маркл в Instagram. (Чтобы посметреть - проскролльте вниз)
"Прежде, чем я начну, должен сказать, что могу только представлять, что вы, возможно, слышали или, вероятно, читали в течение последних нескольких недель... Итак, я хочу, чтобы вы услышали от меня правду настолько, насколько я могу ее донести – не как принц или герцог, а как Гарри, тот самый человек, за взрослением которого многие из вас наблюдали последние 35 лет", – начал свое обращение Гарри.
Он подчеркнул, что вместе с Меган они старались делать, все, чтобы в честью служить стране.
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"Великобритания – это мой дом и место, которое я люблю. Я знаю, что вы узнали меня достаточно хорошо за все эти годы, чтобы поверить: женщина, которую я выбрал в качестве своей жены, придерживается тех же ценностей, что и я. Мы оба делали все возможное, чтобы поднять флаг и с гордостью выполнять наши обязанности в этой стране. После женитьбы мы с Меган были взволнованы. Мы надеялись и были здесь, чтобы служить", – говорит Гарри.
Однако, по его словам, титулы стали для них большим испытанием.
Принц Гарри отметил, что хотел бы продолжить служить королеве, Содружеству наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств.
"К сожалению, это оказалось невозможно", - заявил он.
Принц Гарри добавил, что это решение было для него очень трудным, но другого выхода не было.
"По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом. Мне очень грустно, что это произошло. Решение отступить, которое я принял ради жены и себя, не было легкомысленным. Этому предшествовали долгие месяцы переговоров. Я знаю, что не всегда делал все, как надо, но иного выхода не было", – добавил принц.
Напомним, бунт дорого обошелся Меган Маркл и принцу Гарри: лишили не только королевских титулов.
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