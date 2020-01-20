Принц Гарри сейчас находится в Лондоне, поскольку решает вопросы, связанные с отказом от королевских полномочий, а его супруга Меган Маркл вместе с сыном живет в Канаде

Герцог Сассекский, чтобы не скучать в одиночестве, свободное время проводит время с друзьями, а вчера его даже заметили в одном из местных пабов. Компания посетила бар Fulham's Brook House.

Посетители заведение рассказали, что Гарри казался очень веселым, хотя и старался не привлекать к себе внимания. В бар принц пришел в серой рубашке и джинсах.

«Он сидел в окружении семи парней. Они веселились, о чем-то разговаривали и шутили. Со стороны казалось, что это просто обычный парень», — рассказали очевидцы.

Как известно, что в молодости принц Гарри получил славу настоящего тусовщика. Он был завсегдатаем клубов и различных вечеринок. Однажды в руки к западным журналистам даже попали фото, на которых принц запечатлен обнаженным на очередной веселой тусовке. Тогда за внуком королевы закрепился статус бунтаря.

После знакомства с Маркл Гарри практически перестал посещать вечеринки, но от этого количество скандалов не уменьшилось. Принца и его супругу то и дело обвиняли в чрезмерных расходах и злоупотреблении королевскими полномочиями. По мнению поклонников, именно критика заставила герцога и герцогиню Сассекских отказаться от привилегий.

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся титулов уже весной этого года.

Это значит, что супруги перестанут получать из британского бюджета 82 миллиона фунтов стерлингов ежегодной дотации. Кроме, того они должны вернуть в бюджет Великобритании 2,4 миллиона фунтов за ремонт их резиденции Фрогмор.

Напомним, бунт дорого обошелся Меган Маркл и принцу Гарри: лишили не только королевских титулов.

Как сообщала Politeka, отец Меган Маркл набросился на дочь из-за переезда: «Они разрушают монархию…».

Также Politeka писала, что Маркл и принц Гарри окончательно "сожгли мосты": известно о новых деталях "побега" королевской четы.