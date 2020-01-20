Принц Гарри сейчас находится в Лондоне, поскольку решает вопросы, связанные с отказом от королевских полномочий, а его супруга Меган Маркл вместе с сыном живет в Канаде

Герцог Сассекский, чтобы не скучать в одиночестве, свободное время проводит время с друзьями, а вчера его даже заметили в одном из местных пабов. Компания посетила бар Fulham's Brook House.

Посетители заведение рассказали, что Гарри казался очень веселым, хотя и старался не привлекать к себе внимания. В бар принц пришел в серой рубашке и джинсах.

принц гарри

«Он сидел в окружении семи парней. Они веселились, о чем-то разговаривали и шутили. Со стороны казалось, что это просто обычный парень», — рассказали очевидцы.

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Как известно, что в молодости принц Гарри получил славу настоящего тусовщика. Он был завсегдатаем клубов и различных вечеринок. Однажды в руки к западным журналистам даже попали фото, на которых принц запечатлен обнаженным на очередной веселой тусовке. Тогда за внуком королевы закрепился статус бунтаря.

После знакомства с Маркл Гарри практически перестал посещать вечеринки, но от этого количество скандалов не уменьшилось. Принца и его супругу то и дело обвиняли в чрезмерных расходах и злоупотреблении королевскими полномочиями. По мнению поклонников, именно критика заставила герцога и герцогиню Сассекских отказаться от привилегий.

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся титулов уже весной этого года.

принц гарри, меган маркл

Это значит, что супруги перестанут получать из британского бюджета 82 миллиона фунтов стерлингов ежегодной дотации. Кроме, того они должны вернуть в бюджет Великобритании 2,4 миллиона фунтов за ремонт их резиденции Фрогмор.

Напомним, бунт дорого обошелся Меган Маркл и принцу Гарри: лишили не только королевских титулов.

Как сообщала Politeka, отец Меган Маркл набросился на дочь из-за переезда: «Они разрушают монархию…».

Также Politeka писала, что Маркл и принц Гарри окончательно "сожгли мосты": известно о новых деталях "побега" королевской четы.