Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас резко высказался против идеи дочери отказаться от титула и переехать в Канаду

Его слова приводит издание Metro.

«Когда они поженились, они взяли на себя обязательства, и должны быть частью монархии и представлять ее. И было бы глупо для них этого не делать. Это одна из самых больших их ошибок, сделанных когда-либо. Они разрушают монархию, удешевляют ее, делают ее потрепанной... Они не должны этого делать», - отметил он.

Уточняется, что во время интервью журналистам Томас не скрывал своего отчаяния. Он признался, что не понимает решения дочери и принца Гарри о их переезде в Канаду.

«Меган и Гарри отделяются от королевской семьи... И это неутешительно, ведь она на самом деле воплотила мечту каждой девочки. Все хотят стать принцессой, а она получила это, и теперь выбрасывает. Меня это смущает», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее,опальный британский принц с супругой обязаны будут вернуть в бюджет 2.4 млн фунтов стерлингов за ремонт резиденции.

Пара решила самостоятельно финансировать свою жизнь и отказаться от королевсих обязанностей в начале января. Администрация королевы сообщила, что герцог и герцогине Саксесские лишены королевских титулов и привилегий.

Это значит, что чета перестанет получать из британского бюджета 82 миллиона фунтов стерлингов ежегодной дотации. Кроме, того супругам придется вернуть в бюджет Великобритании 2,4 миллиона фунтов за ремонт их резиденции Фрогмор.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.