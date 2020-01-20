Принц Гарри провел тайную встречу со своим братом принцем Уильямом. В разговоре участвовали также Меган Маркл и Кейт Миддлтон

О секретных переговорах принцев и их супруг сообщает британское издание The Sun, по данным которого встреча прошла «вдали от официальных встреч в Сандрингеме». Как выяснили журналисты, братья и их жены решили раз и навсегда положить конец вражде между их семьями, которая тянется вот уже больше двух лет.

«Они обсудили свои отношения и будущее. Это был новаторский подход с точки зрения сохранения связей двух братьев. Они решили прекратить обращать внимание на тех людей, которые мешают им общаться друг с другом», - говорится в материале.

В то же время, подчеркивается, что в ходе разговора между семьями возникали серьезные разногласия. Однако, отмечается, что в конце концов им удалось примириться. По словам журналистов, члены королевской семьи жалеют о том, что теперь им придется жить вдали друг от друга.

Источник также отмечает, что участие Кейт Миддлтон и Меган Маркл в переговорах показывает, как серьезно были настроены семьи в вопросе установления мира между ними.

При этом, несмотря на примирение друг с другом, отношения Уильяма и Гарри с их отцом, принцем Чарльзом, остаются натянутыми. В особенности это касается Гарри.

«Стоит сказать, что прошедшая неделя примирила Уильяма и Гарри, но отношения с Чарльзом и Камиллой намного сложнее. Там действительно не хватает доверия, и на его восстановление уйдет некоторое время», - сообщил источник.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл официально лишатся титулов уже весной этого года.

Это значит, что супруги перестанут получать из британского бюджета 82 миллиона фунтов стерлингов ежегодной дотации. Кроме, того они должны вернуть в бюджет Великобритании 2,4 миллиона фунтов за ремонт их резиденции Фрогмор.

Напомним, принц Гарри прервал молчание и раскрыл правду об уходе из семьи: «Мне очень грустно, но…».

Как сообщала Politeka, принц Гарри ушел в загул, пока Маркл в Канаде.

Также Politeka писала, что отец Меган Маркл набросился на дочь из-за переезда.