Відома українська співачка Гайтана показала новий образ в ліжку

На фото Гайтана позує в білій блузці на ліжку. Між ніг можна помітити відро з декоративною рослиною, яку в народі прозвали "заячий холодок". Співачка цього разу вирішила змінити образ і показала випрямлене волосся. Артистка дивилася прямо в кадр, що додало фото особливої емоції. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків. Також вони написали кілька коментарів:

"Українська Beyonce Гайана, ти шикарна співачка, шикарна вокалістка, потрібен продакшн, дуже, ти офігенна, з твоїм голос, тільки Греммі, але,,,,,, інші користуються. А ти!Заслуговуєш, висот!!", "Дуже гарне фото", "Шикарне фото".

Повідомлялося, що Гайтана розкрила кофту і посвітила ідеальним тілом на камеру.

Так, опублікованому знімку Гайтана позує з зав'язаним на голові хусткою. Співачка розкрила кофту і засвітила соковиті форми в коротенькому топі. Також можна помітити ідеальні ноги зірки.

Уточнимо, що в руках Гайтана тримає iPhone 11 Pro. Сама фотографія зроблена з фіолетовим фільтром. Шанувальники зірки залишилися безмовні – кадрами зірка поділилася в Сторіс.

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Так на новому опублікованому зіркою фото, вона красується в чудовому вбранні і з модною укладанням. На Гайтані схоже, що блискучий комбінезон, її волосся пишно прибраний - на голові артистки видніється безліч грайливих кучеряшек.

Поза, яку співачка взяла, щоб "завпечатлисться" на пам'ять - дуже відверта. Артистка нахилилася вперед при глибокому декольте свого вбрання і таким чином засвітила, що називається, зайве.

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