Популярная певица Полина Гагарина прихвастнула отдыхом на Мальдивах

Помимо прочего, российская артистка продемонстрировала подтянутое тело и безупречную, по мнению многих ее фолловеров, фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новых опубликованных снимках звезда сцены красуется в раздельном купальнике, стоя в бассейне и держа в руках водный пистолет:

«Муж сказал написать что- то умное к этим фотографиям .... Ээээ... аааа... нуууу... в общем, здесь хорошо😂🙈», - подписала артистка свои снимки. Голосистая Гагарина удивила публику в сети отменной физической формой, она на фото улыбалась, немного кривлялась, потягивая коктейль.

Подписчики отметили, что Полина "просто невероятная красавица" и ее фигура - идеальна, а также пожелали артистке хорошего отдыха.

Напомним, как известно, певец Сергей Лазарев дружит с Полиной Гагариной. Ранее артист опубликовал совместный с певицей снимок.

На праздничном фото певец показал свою "шведскую семью" - предстал на фото с Екатериной Варнавой - комиком, Полиной Гагариной - певицей, а также популярными в России артистом комедийного жанра и популярным в этой стране танцором.

На фото сам Лазарев предстал в весьма аскетическом наряде - черной футболке и сером пиджаке, широко улыбаясь. Дамы были празднично и ярко одеты, остальные мужчины - чуть скромнее.

Так поклонники просто боготворят Сергея Лазарева - пишут в комментариях о его красоте и талантах - артист и ко презентовали, заочно, совместное выступление. Некоторые, правда, отметили, что Сергей немного постарел.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

Как сообщала Politeka, трагедия у любовницы Лазарева: звезда навсегда попрощалась с грудью, хирург рассказала все.

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