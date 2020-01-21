49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко разом зі своєю дружиною Наташею Корольовою готують стриптиз-шоу для жінок

Тарзан і Наташа Корольова разом підготували концерт. Співачка поділилася відео-анонсом у себе на особистій сторінці в instagram, повідомляє Politeka.net (щоб дивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Друзі!!! До жіночого свята 8 Березня мій чоловік Тарзан, і вся наша творча Команда за участю Королівського цирку і маестро Гії Эрадзе, готуємо шоу, аналогів якого немає ніде в світі!!! Милі дами цей святковий вечір подарує вам емоції, які ви ніколи раніше не відчували!!! В красивому залі, красивий вечір, для самих красивих жінок!!», – похвалилася Наташа Корольова.

Вона показала жаркі кадри, на яких засвітився її чоловік в негліже. Так, на одних фото він позує тільки в пов'язці на стегнах і з білими крилами ангела.

Корольова впевнена, що не тільки порадує жінок, а й шокує.

У титрах зазначено, що сама Наталія Корольова виступила автором сценарію цього шоу.

В коментарях фолловери почали відбуватися жартами.

«У кіно йому треба типу аватара», «так йому 8 березня 50 стукне)))))», «Як красиво», «Круто! Я б теж хотіла подивитися!!», «Хто-небудь той сходив, а то захоплення багато. а реальних глядачів не видно. хоч би розповіли поділилися враженнями.», «У 50 років чоловікові відмінно виглядати і танцювати, це теж дещо значить, попробуйка не розслабитися і не розпустити себе.», «Точно шок», «Наталія подобається, веселушка, реготуха, 🔥... а от Глушко, при всій повазі до Наталі, не викликає ніяких емоцій. Вибачте, таланту нуль.», «Ну ось нарешті чимось серйозним зайнявся», – пишуть в мережі.

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