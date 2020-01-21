Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, засвітила соковиті форми в мереживній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель позує в одному мереживній білизні і приспущених штанях, елегантно його натягаючи. При цьому на вухах дівчини помітні навушники, а в пупку – пірсинг.
Уточнимо, що шанувальники Омович були позбавлені можливості що-небудь сказати про ідеальному тілі кумира – знімки зірка викинула в Сторіс.
Ватажка бойовиків вбито в Донецьку: подробиці розправи, «за наказом...»
Дочка Джолі різко змінилася після гормональних препаратів: «Боже, та її не впізнати!»
Седокова пустилася у всі тяжкі під час фотосесії для дорослих: "Ну хоч піджак одягла"
Волога Корольова подражнилася відкритим тілом на камеру: "Шикарна баба"
Як повідомлялося раніше, модель Олена Омович позувала біля вікна, як зазвичай це буває - напівголою, і не одна. Цього разу зірка мережі з'явилася перед камерами з фігуристою подружкою.
Так на нових опублікованих кадрах дівчина, яка «підігнала» своє тіло під модельні параметри, покрасувалася в топі і шортиках, поруч з нею - на колінах у Олени - лежала дуже схожа зовні з самою зіркою дівчина. При цьому груди свою Олена притискала руками, заклично поглядала в прямо в камеру, всіляко вправлялася в позах і погладжував свою напарницю по зйомці.
Передплатники жваво відреагували на такий пост і пишуть знаменитості про те, як та прекрасне - спокуслива, "гаряча", ідеальна, ефектна та інше. Не обійшли стороною шанувальники Омович і подругу-модель Олени - зазначили, що дівчата дуже схожі і що в останньої - гарна груди.
Нагадаємо, українська королева краси вляпалася у скандал через Росії, замішаний путінський чиновник: спливли подробиці
Як повідомляла Politeka, відома модель Victoria Secret розповіла про своїх комплексах.
Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчина Землі зачаровує з першого погляду: в таку неможливо не закохатися.