Російський ведучий і пародист Максим Галкін показав, як проводить вечір у колі сім'ї

Відео він опублікував у сториз в instagram, на якому 6-річні син і дочка Галкіна і Алли Пугачової грають удвох, пише Politeka.

На відео можна розібрати уривки фраз дітей зіркових батьків. За їх словами, можна зрозуміти, що Гаррі і Ліза грають у Гаррі Поттера.

– За хвилину чаклунство можна зняти, – каже Ліза.

– Зате у них в животі тепер шрами, – відповідає Гаррі.

Максим Галкін у них запитав, що вони роблять, невже зілля варять, що діти повели маму з татом показувати «кристали». Після чого діти в забавній манері почали сперечатися, хто покаже, а хто дістане ці кристали.

«Я їх сховав у цьому місці так, що ніхто не розгадає. Ми сьогодні вже 8 кристалів знайшли. Це нова коробка», – сказав син Галкіна, в його гумористичній манері.

Після чого діти продемонстрували три пиріжка, які спекли за кухонної книзі Гаррі Поттера.

«Це жаба в тесті для того, щоб спати? Дайте мені, я таке люблю!», – сказала сама Пугачова у діток за кадром, але на відео не здалася, на що діти хором прокричали: «Мама! Воно несмачне!».

Алла Борисівна відповіла на це: «Я хоча б посплю».

Діти пообіцяли, що ще зроблять таблетки усыпительные.

Зазначимо, що Гаррі і Ліза Галкины навперебій кричали «мама» і змагалися за увагу Алли Пугачової, поки Максим Галкін знімав все на відео. Голос Пугачової був стомленим, але щасливим.

Нагадаємо, що Пугачова в прозорій спідниці засвітила голими ногами перед Галкіним: "Це вже занадто".

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