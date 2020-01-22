44-річна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася кулінарними "шедеврами", які приготувала для свого нареченого
Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в одній лише нижній білизні, посвітивши відвертим декольте на камеру. Настя забралася в ліжко і тримає в руках величезний піднос, посередині якого красується блюдо. Вона нахилила голову на бік і зухвало, з посмішкою, дивиться в об'єктив.
Волочкова опрацювала знімок через додаток, так що в кадрі поруч з нею "намальовано" сердечко. А підписала фото балерина так: "Салат для коханого!🥬"
Зазначимо, віднедавна артистка закриває коментарі в соцмережі. Настя зіткнулася з хвилею агресивної критики в свою адресу, тому вирішила зовсім позбавити, як хейтерів, так і шанувальників шансу коментувати її пости.
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Раніше ми повідомляли, нещодавно на святкуванні дня народження в одному з караоке-клубів, Волочкова зізналася, що виходить заміж за свого таємничого коханого, про якого вона часто говорить, але жодного разу не називала його імені і не показувала на фото. Настя повідомила, що весілля відбудеться вже в цьому році, ймовірно 20 жовтня. Але знову ж, наречений був відсутній на святі, що викликало лише питання у збентежених гостей.
Артистка відповіла, що він вирішив залишитися вдома. Також вона розповіла, що обранець є бізнесменом, молодше її, ніколи не був одружений і у нього немає дітей. Присутній на дні народження художник Нікас Сафронов (чи то жартома, чи то серйозно, ніхто так і не зрозумів) проговорився, що нареченим Насті є його старший син Дмитро, який живе і працює у Вільнюсі.
Примітно, що молодий чоловік підходить під опис Волочкової.
Після свята Настя ділилася в Instagram кадрами з величезними букетами троянд і повітряними кулями, на одному з яких було написано: "Кохана моя, з Днем народження". Цього разу артистка дозволила фоловерам коментувати. Але знову ж активізувалися хейтери, які засумнівалися в існуванні нареченого.
"Чоловік привид"
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