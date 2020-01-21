Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала во время празднования 44-летия

Волочкова уже определилась с датой торжества. Известно, что это тот самый кавалер, которого балерина скрывает от своих фанатов.

Анастасия рассказала о свадьбе, когда праздновала день рождения 20 января. Торжество проходило в караоке-клубе Single.

"Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символическую. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020", - сообщила балерина, передает "КП.ру".

Российская звезда отметила, что первый официальный брак будет с размахом. Она использует семь свадебных платьев, а также, возможно, бриллиантовую корону. Один из нарядов пообещала подарить российская светская львица Алена Кравец.

На торжестве в честь 44-летия было много известных российских звезд, среди которых оказался и художник Никас Сафронов. Он отметил, что жених балерины - его сын. Только неизвестно, сказал ли он это всерьез.

"Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать", - процитировало одно из российских изданий Сафронова.

Волочкова же решила промолчать на эту тему. Лишь отметила, что мужчина бизнесмен и младше нее, детей не имеет. Сафронов-младший как раз подошел под эти параметры. Анастасия добавила, что о детях пока не думает.

"Конечно, как Бог даст, но о втором ребенке я не думаю. И не планирую больше детей. На мой взгляд, рождение детей никогда не скрепляло браки. Самое главное -мои отношения с любимым. Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину", - заключила Анастасия.

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