44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась кулинарными "изысками", которые приготовила для своего жениха

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в одном лишь нижнем белье, посветив откровенным декольте на камеру. Настя забралась в постель и держит в руках огромный поднос, посередине которого красуется блюдо. Она наклонила голову на бок и вызывающе, с улыбкой, смотрит в объектив.

Волочкова обработала снимок через приложение, так что в кадре рядом с ней "нарисовано" сердечко. А подписала фото балерина так: "Салат для любимого!🥬"

Отметим, с недавних пор артистка закрывает комментарии в соцсети. Настя столкнулась с волной агрессивной критики в свой адрес, поэтому решила и вовсе лишить, как хейтеров, так и поклонников возможности комментировать ее посты.

Ранее мы сообщали, недавно на праздновании дня рождения в одном из караоке-клубов, Волочкова призналась, что выходит замуж за своего таинственного возлюбленного, о котором она часто говорит, но ни разу не называла его имени и не показывала на фото. Настя сообщила, что свадьба состоится уже в этом году, предположительно 20 октября. Но опять же, жених отсутствовал на празднике, что вызвало только вопросы у обескураженных гостей.

Артистка ответила, что он решил остаться дома. Также она рассказала, что избранник является бизнесменом, младше ее, никогда не был женат и у него нет детей. Присутствовавший на дне рождении художник Никас Сафронов (то ли в шутку, то ли серьезно, никто так и не понял) проговорился, что женихом Насти является его старший сын Дмитрий, который живет и работает в Вильнюсе.

Примечательно, что молодой человек подходит под описание Волочковой.

После праздника Настя делилась в Инстаграм кадрами с огромными букетами роз и воздушными шарами, на одном из которых было написано: "Любимая моя, с Днем рождения". На этот раз артистка позволила фолловерам комментировать. Но опять же активизировались хейтеры, которые усомнились в существовании жениха.

"Мужчина призрак"

"Даа , нехорошо как- то ...ДР без любимого прошел. Где отсиживался все это время?" - "в кладовке" - "отлеживался в тумбочке" - "Куда-то запрятали значить"

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