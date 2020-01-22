Зірка серіалу "Свати" Микола Добринін змінився до невпізнання

Про це пише Politeka.net.

Російський актор Микола Добринін налякав своєю зовнішністю фанатів, які прийшли на виставу "Близькі люди", де також грає Людмила Артем'єва.

Шанувальники запевняють, що зірка серіалу "Свати" постарів і набрав кілька зайвих кілограмів після того, як пішов з популярного проекту.

Микола Добринін дуже змінився по закінченню зйомок: фанати не впізнають в огрубілому акторі доброго і чуйного Мітяя.

Більш того шанувальники стурбовані тим, що актори серіалу "Свати" не можуть зібратися разом для продовження зйомок сьомого сезону, прем'єру якого постійно відкладають.

Сам же Микола Добринін покинув проект і зараз грає в театрі.

«Від нічого робити він влаштувався в театр Бабкіної на роль Кіси Вороб'янінова. Щоправда, вже зрозумілою для вас причини грати йому довірили тільки у другому складі. Але він не сумує, оскільки робота тепер не заважає вдумливого пошуку себе в мистецтві», - пишуть російські ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, що актора Федора Добронравова запідозрили в романі з колегою по серіалу "Свати" Тетяною Кравченко. Як наголошується, актриса після двох невдалих шлюбів довгий час була самотньою і не приховувала своєї симпатії до Добронравову. Федір же був багато років щасливий зі своєю дружиною Іриною, яка подарувала йому двох синів.

Проте останнім часом Добронравов не говорить про дружину і не публікує фотографії з нею. Деякі шанувальники вирішили, що Федір вже пішов від дружини і незабаром офіційно оголосить про роман з Кравченком.

Також ми розповідали про те, що серіал "Свати" може повернутися Мітяй. Російський актор ніяк не коментує своє гучне повернення в популярний ситком, а його колеги по цеху роблять вигляд, ніби Микола Добринін зі скандалом не йшов.

Як відомо, Микола Добринін повернувся на зйомки після чуток про те, що сценаристи планують "вбити" його героя. З цього можна зробити висновок, що російський актор просто боїться «померти» для публіки, оскільки це може серйозно вдарити по добробуту його родини. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

Також Politeka писала, що стала відома справжня причина, чому Мітяй йде з «Сватів».

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.