Звезда сериала "Сваты" Николай Добрынин изменился до неузнаваемости

Об этом пишет Politeka.net.

Российский актер Николай Добрынин напугал своей внешностью фанатов, которые пришли на спектакль "Близкие люди", где также играет Людмила Артемьева.

Поклонники уверяют, что звезда сериала "Сваты" постарел и набрал несколько лишних килограммов после того, как ушел из популярного проекта.

Николай Добрынин очень изменился по окончанию съемок: фанаты не узнают в огрубевшем актере доброго и отзывчивого Митяя.

Более того поклонники обеспокоены тем, что актеры сериала "Сваты" не могут собраться вместе для продолжения съемок седьмого сезона, премьеру которого постоянно откладывают.

Сам же Николай Добрынин покинул проект и сейчас играет в театре.

«От нечего делать он устроился в театр Бабкиной на роль Кисы Воробьянинова. Правда, по уже понятной для вас причине играть ему доверили только во втором составе. Но он не унывает, поскольку работа теперь не мешает вдумчивому поиску себя в искусстве», - пишут российские СМИ.

Ранее мы сообщали о том, что актера Федора Добронравова заподозрили в романе с коллегой по сериалу "Сваты" Татьяной Кравченко. Как отмечается, актриса после двух неудачных браков долгое время была одинокой и не скрывала своей симпатии к Добронравову. Федор же был много лет счастлив со своей женой Ириной, которая подарила ему двух сыновей.

Однако в последнее время Добронравов не говорит о супруге и не публикует фотографии с ней. Некоторые поклонники решили, что Федор уже ушел от жены и в скором времени официально объявит о романе с Кравченко.

Также мы рассказывали о том, что в сериал "Сваты" может вернуться Митяй. Российский актер никак не комментирует свое громкое возвращение в популярный ситком, а его коллеги по цеху делают вид, будто Николай Добрынин со скандалом не уходил.

Как известно, Николай Добрынин вернулся на съемки после слухов о том, что сценаристы планируют "убить" его героя. Из этого можно сделать вывод, что российский актер попросту боится «умереть» для публики, поскольку это может серьезно ударить по благополучию его семьи. Но официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

Также Politeka писала, что стала известна истинная причина, почему Митяй уходит из «Сватов».

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.