Вдова відомого артиста Миколи Караченцова ледь не впала в депресію після смерті свого чоловіка

Про це вона розповіла в ефірі ток-шоу на російському телеканалі, передає Politeka.net.

Подружжя прожили разом більше 40 років, і з боку їх відносини здавалися ідеальними.

Але Людмила Поргіна ніколи не приховувала, що шлюб з артистом мало був схожий на казку. У Миколи Караченцова були серйозні проблеми з алкоголем, які негативно позначалися і на його кар'єрі, і на атмосфері в сім'ї.

«Він випивав, а коли робив це, ставав нестерпним. При цьому я його ніколи не обмежувала, говорила: «якщо любиш когось, йди». Але він же не йшов», — зізналася артистка в ефірі ток-шоу.

За словами Людмили Поргіної, їхній родині багато через що довелося пройти. У 2005 році після ДТП вона змогла витягнути Миколу Караченцова з того світу завдяки турботі.

Після нещасного випадку їй зв'язок став тільки міцніше. Яким же сюрпризом для фанатів виявилося те, що у Миколи Караченцова з'явилося відразу кілька коханок.

Олена Дмитрієва та Катерина Подколзіна стверджували, що зустрічалися зі знаменитим артистом. Друга навіть з'явилася в студії програми, щоб поговорити зі вдовою актора.

«Вона писала чоловікові листа, причому в них називала мене останніми словами. Чоловік тоді вже був інвалідом. Яка коханка?» — обурювалася Поргіна в ефірі.

Але незважаючи на всі чутки, які з'являються у ЗМІ, вона вдячна чоловікові за кожний спільно прожитий день. На її думку, ідеальних спілок не буває, але їм з Миколою Караченцовим вдавалося зберегти сім'ю заради взаємних почуттів.

Раніше ми повідомляли про те, що вдову Миколи Караченцова екстрено госпіталізували. Виявилося, що Людмила Поргіна отримала серйозний перелом лівої руки в результаті падіння, через що її відвезли до лікарні.

Медики екстрено провели ретельне обстеження потерпілої і заявили, що вдові Караченцова потрібна термінова операція.

Сама Людмила Андріївна розповіла, що після вручення премії «Фігаро» відправилася на дачу і там була травмована. Після операції актриса повернулася додому, оскільки у неї було заплановано захід. Справа в тому, що їй чекала зустріч зі скульпторами, які повинні були накидати ескізи пам'ятника Миколи Караченцова.

Нагадаємо, внучка Караченцова показала передсмертне фото дідуся.

Як повідомляла Politeka, вдова Караченцова пояснила веселі поминки і поїздки по курортах.

Також Politeka писала, що спружна Караченцова переключилася на іншого чоловіка.