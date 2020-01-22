Вдова известного артиста Николая Караченцова едва не впала в депрессию после смерти своего супруга

Об этом она рассказала в эфире ток-шоу на российском телеканале, передает Politeka.net.

Супруги прожили вместе больше 40 лет, и со стороны их отношения казались идеальными.

Но Людмила Поргина никогда не скрывала, что брак с артистом мало был похож на сказку. У Николая Караченцова были серьезные проблемы с алкоголем, которые негативно сказывались и на его карьере, и на атмосфере в семье.

«Он выпивал, а когда делал это, становился невыносимым. При этом я его никогда не ограничивала, говорила: «если полюбишь кого-то, уходи». Но он же не уходил», — призналась артистка в эфире ток-шоу.

По словам Людмилы Поргиной, их семье через многое пришлось пройти. В 2005 году после ДТП она смогла вытащить Николая Караченцова с того света благодаря заботе.

После несчастного случая связь их стала только крепче. Каким же сюрпризом для фанатов оказалось то, что у Николая Караченцова объявилось сразу несколько любовниц.

Елена Дмитриева и Екатерина Подколзина утверждали, что встречались со знаменитым артистом. Вторая даже появилась в студии программы, чтобы поговорить со вдовой актера.

«Она писала мужу письма, причем в них называла меня самыми последними словами. Муж тогда уже был инвалидом. Какая любовница?» — возмущалась Поргина в эфире.

Но несмотря на все слухи, которые всплывают в СМИ, она благодарна мужу за каждый совместно прожитый день. По ее мнению, идеальных союзов не бывает, но им с Николаем Караченцовым удавалось сохранить семью ради взаимных чувств.

Ранее мы сообщали о том, что вдову Николая Караченцова экстренно госпитализировали. Оказалось, что Людмила Поргина получила серьезный перелом левой руки в результате падения, из-за чего ее увезли в больницу.

Медики экстренно провели тщательное обследование пострадавшей и заявили, что вдове Караченцова требуется срочная операция.

Сама Людмила Андреевна рассказала, что после вручения премии «Фигаро» отправилась на дачу и там была травмирована. После операции актриса вернулась домой, поскольку у нее было запланировано мероприятие. Дело в том, что ей предстояла встреча со скульпторами, которые должны были набросать эскизы памятника Николая Караченцова.

Напомним, внучка Караченцова показала предсмертное фото дедушки.

Как сообщала Politeka, вдова Караченцова объяснила веселые поминки и поездки по курортам.

Также Politeka писала, что супруга Караченцова переключилась на другого мужчину.