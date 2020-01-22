Меган Маркл виглядає абсолютно щасливою та задоволеною життям, повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Daily Mail

Британське видання у підписі до фотографії написало: “Її королівське щастя. Меган сяэ, коли вигулює собак з Арчі, а принц Гаррі, нарешті, сідає на рейс в Ванкувер, щоб розпочати своє нове життя після свого останнього королівського битви”.

Багато користувачів підтримали Меган коментарями, зазначивши, що вона реально виглядає щасливою.

“Я не знаю їх особисто, але вони здаються дійсно хорошими людьми, і я щасливий, що вони починають набувати мир і щастя”, “Вона в захваті, не звинувачуйте її! Вона така щаслива, просто сяє”, “Мир, я впевнений”, "Не дозволяли робити це два роки".

Нагадаємо, що днями принц Гаррі зробив офіційне повідомлення, що пояснює його відхід від королівських обов'язків. Він пояснив, що вони з дружиною Меган Маркл були б щасливі служити британській короні. Проте пильна увага преси не дає їм це зробити.

Після низки офіційних заходів принц збирається відправитися в Ванкувер, де вже знаходяться Меган маленьким сином Арчі. Меган Маркл тим часом поступово звикає до життя поза королівської сім'ї.

Проте навіть після офіційного відходу від королівських обов'язків життя Меган Маркл і Принца Гаррі все також знаходиться під пильним поглядом громадськості. На фото вище особливу увагу аудиторії соцмереж привабило те, як Меган несла малюка. Багато коментаторів неприменули дати їй свою пораду.

Користувачі Твіттера вирішили, що герцогині обов'язково необхідна допомога няні. «Ви тільки подивіться на це! Малюку ж зовсім незручно!», «Хоча б охоронці могли б їй допомогти, інакше Арчі просто вивалиться!» — пишуть інтернет-користувачі в коментарях.

Втім, інші користувачі навіть впевнені, що знаменитість спеціально попалася на очі папараці такою щасливою. Адже сьогодні в Букінгемському палаці проходило світський захід, де були присутні багато старші члени королівської сім'ї. Не саме життєстверджуюче захід.

Життя Меган дійсно сильно змінилося, адже її 2 роки навіть не дозволяли сідати за кермо, користуватися деякими цілком звичайними благами цивілізації.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.



