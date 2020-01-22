Актор не дожив три роки до ювілею

Відомий британський комедійний актор Террі Джонс, учасник комік-групи "Монті Пайтон", помер на 78-му році життя

Кілька років тому, у 2016 році, у Террі діагностували лобно-скроневу деменцію. Західні ЗМІ повідомляють, що актор помер 21 січня в оточенні своїх близьких в Лондоні. Про це пише Politeka.

"В останні кілька днів дружина, діти, інші родичі та численні друзі були постійно поряд з Террі, - повідомили члени сім'ї. - Всі ми втратили доброго, веселого, душевного, креативного і люблячого чоловіка, чия безкомпромісна індивідуальність, видатний інтелект і неймовірне почуття гумору приносили радість мільйонам людей протягом шести десятиліть".

Террі народився 1 лютого 1942 року в родині банківського службовця і домогосподарки. Здобув освіту в Коледжі Святого Едмунда, в Оксфорді. У 65-му році організував перше шоу зі своїм другом Майклом Паліном. Після цього писав сценарії для інших проектів. Став відомим завдяки комедійному шоу "Монті Пайтон".

В 70-му році Джонс одружився на Елісон Телфер, з якою у нього є двоє дітей. Шлюб розпався в 2003 році, коли Террі завів роман зі студенткою з Оксфорда, яка була молодшою за нього на 41 рік. У 2009 році стало відомо, що його дівчина вагітна. Одружилася пара в 2012 році, а в 2009 вона народила дочку Siri.

Повідомлялося, що помер актор серіалу "Мелроуз Плейс", сумує весь Голлівуд.

На 84-му році життя не стало актора театру і кіно Вільяма Богерта.

Знаменитість помер у Нью-Йорку 12 січня, причина смерті не повідомляється.

Богерт був відомий за такими фільмами, як «Ідеальне вбивство», «Собачий полудень», «Небеса можуть почекати», «Військові ігри». Крім того, актор з'являвся в популярних серіалах, які полюбилися українському глядачеві: «Дівчата Гілмор» та інших.

Нагадаємо, відомий співак помер прямо під час концерт

А ще Politeka писала, що раптово помер найменший чоловік у світі

Також Politeka повідомляла, що відома артистка померла відразу після свого дня народження



