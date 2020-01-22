Актер не дожил три года до юбилея

Известный британский комедийный актер Терри Джонс, участник комик-группы "Монти Пайтон", умер на 78-м году жизни

Несколько лет назад, в 2016 году, у Терри диагностировали лобно-височную деменцию. Западные СМИ сообщают, что артист скончался 21 января в окружении своих близких в Лондоне. Об этом пишет Politeka.

"В последние несколько дней жена, дети, прочие родственники и многочисленные друзья были постоянно рядом с Терри, - сообщили члены семьи. - Все мы потеряли доброго, веселого, душевного, креативного и любящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, выдающийся интеллект и невероятное чувство юмора приносили радость миллионам людей в течение шести десятилетий".

Терри родился 1 февраля 1942 года в семье банковского служащего и домохозяйки. Получил образование в Колледже Святого Эдмунда, в Оксфорде. В 65-м году организовал первое шоу со своим другом Майклом Палином. После этого писал сценарии для других проектов. Стал известным благодаря комедийному шоу "Монти Пайтон".

В 70-м году Джонс женился на Элисон Телфер, с которой у него есть двое детей. Брак распался в 2003 году, когда Терри завел роман со студенткой из Оксфорда, которая была младше него на 41 год. В 2009 году стало известно, что его девушка беременна. Поженилась пара в 2012 году, а в 2009 она родила дочь Сири.

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На 84-м году жизни не стало актера театра и кино Уильяма Богерта.

Знаменитость умер в Нью-Йорке 12 января, причина смерти не сообщается.

Богерт был известен по таким фильмам, как «Идеальное убийство», «Собачий полдень», «Небеса могут подождать», «Военные игры». Кроме того, актер появлялся в популярных сериалах, которые полюбились украинскому зрителю: «Девочки Гилмор» и других.

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