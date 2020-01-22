Софія Ротару, незважаючи на попередні заяви, знову виступила в Росії

Легендарна українська співачка знову потрапила в скандал через концерт на території країни-агресора. Так, з'ясувалося, що артистка заспівала на ювілеї Етері Карапетян, дружини мільярдера Самвела Карапетяна, в Москві (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

На святі Ротару виконала свої найпопулярніші хіти, а також заспівала дуетом з Філіпом Кіркоровим. Відео виступу з'явилося на одному з фан-акаунтів співака в Instagram. Відомо, що на святі Ротару була у відмінному настрої: співачка жартувала і з задоволенням спілкувалася з публікою.

"У вас такий потужний симбіоз енергетичний.... Таке злиття душ і тіл.... що ця енергетика передається на велику відстань і починає пробуджувати сексуальні чакри", "Натягнули,все що можна, огидна баба, а Філіп красава", "Хороші такі", "Яка противна", - пишуть люди в обговоренні виступу в мережі.

Крім неї на святі виступали Микола Басков, Сосо Павліашвілі, «Бурановские бабушки» і закордонні гості: Ricchi e Poveri і Томас Андерс.

Цим виступом Ротару, ймовірно, роздратує багатьох своїх шанувальників. Справа в тому, що в грудні 2018 року директор артистки заявив, що вона відмовляється від приватних виступів у Росії, так як воліє залишатися поза політикою. Тим не менш, в кінці минулого року співачка не витримала, і все ж вирушила виступати в Росію. Її рішення розкритикували багато українців.

Нагадаємо, Ротару виступила в "Блакитному вогнику" на російському Першому каналі одразу після промови президента Володимира Путіна. Даний факт викликав неоднозначну реакцію у глядачів. До того ж, перед промовою президента Володимира Путіна виступила Алла Пугачова.

У мережі прокотилася буря обурення з цього приводу. Користувачі інтернету вважають, що на Першому каналі нічого не змінилося і все залишилося, як в радянські часи.

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