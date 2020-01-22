Відома російська актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95" показала спекотне фото біля жердини

На кадрі Світлана апозирует в топіку і обтягуючих шортах або білизна чорного кольору і однією рукою тримається за жердину. Образ Ходченкова доповнила великими чобітьми на підборах. Поряд з нею стоїть дівчина, яка виконує таку ж дію, але тільки в білому одязі. Фото дуже затемнене і не дуже багато видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити майже 5 тисяч лайків і кілька коментарів за годину:

"Новий фільм буде?))", "Хороших Вам ролей. Ви актриса", "Ух.. гаряча штучка", "Світланка, з минулим, прекрасна", "Захоплююся".

Раніше ми повідомляли, що зірка фільмів Квартал 95 потрясла розкішними формами в міні-купальнику.

На фото Світлана позує в басейні до

вільно маленькому чорно-білому купальнику без бретелей. Нижню частину тіла не видно на кадрі. Образ Ходченкова доповнила очками з жовтим відтінком. На фото можна оцінити ідеальну фігуру актриси.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Гармата-вишка", "Дуже гарна, "Берда які", "красивих Слів не скажу, лестити, вибачте, не можу, кажу правду, чесно, Ви красиві, цікаві", "Так юно і свіжо виглядаєте".

Повідомлялося, що актрису, з якою цілувався Зеленський, запідозрили у вагітності.

Відому російську актрису Світлану Ходченкову запідозрили у вагітності.

36-річна зірка російського кіно здивувала своїх шанувальників несподіваними змінами в зовнішності. Так, Ходченкову стали все частіше помічати в мішкуватому одязі, яка ретельно приховує її фігуру.

Ці зміни співпали за часом з появою чуток про роман актриси з 40-річним коміком і колишнім КВНщиком Семеном Слепаковым.

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