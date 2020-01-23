Телевізійна мережа HBO створить мультфільм, головним героєм якого стане принц Джордж.

Старший син герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон і принца Вільяма стане героєм мультиплікаційного серіалу під назвою «Принц». Мультфільм планують зробити комедійним. За задумом авторів, 6-річний Джордж буде грати роль гіда по Букінгемському палацу.

Наголошується, що на ідею створення мультфільму телевізійників надихнув Instagram американського письменника Гарі Джанетті. У своєму блозі він висміює події і новини з життя королівської сім'ї з точки зору маленького принца. На будь-яку новину він створює кумедний мем з Джорджем.

У планах продюсерів створити щось схоже і в мультфільмі. Спадкоємець британського престолу знайомитиме глядачів з мешканцями Букінгемського палацу, зі своїми родичами. Можливо, він навіть розкриє їхні таємниці.

«Ми щасливі перенести світ, створений Гарі в Instagram, на платформу HBO Max, тому що наші передплатники нарешті зможуть дізнатися, що принц Джордж може бути веселим, жвавим і напрочуд милим», - заявили в HBO Max.

До речі, сценарій для мультсеріалу буде розробляти Гарі Джанетті. Він же виступить продюсером проекту.

Вже відомо, що мультяшного принца Гаррі озвучить Орландо Блум, а Меган Маркл - Кондола Рашад. Головного героя мультика принца Джорджа буде озвучувати сам автор – Гарі Джанетті. Батьків принца Вільяма і Кейт озвучать Іван Реон і Люсі Панч.

Як відомо, це не перший фільм про королівську сім'ю. Про британську монархію знято дуже багато фільмів і серіалів, у тому числі і про королеву Єлизавету ІІ. З останніх яскравих новинок – серіал «Корона», який у подробицях розповідає про сім'ю королеви до її коронації і після. Зазначимо, що серіал заслужив схвалення критиків.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вразили новим одкровенням, кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон вперше публічно розповіла про сокровенне: «Вільям більше не хоче…».

Також Politeka писала про те, що отримала у подарунок герцогиня.