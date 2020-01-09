Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон у четвер, 9 січня, відзначає свій 38-й день народження

Принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї підготували їй багато подарунків, пише Closer Weekly.

«Шестирічний Джордж, чотирьох-річна Шарлотта, і однорічний Луї створили свій власний дитячий город в їх маєтку Анмер-хол в подарунок на день народження своєї мами, звичайно, з допомогою [принца] Вільяма. Діти вже вибрали свої насіння та рослини», - повідомило джерело видання.

Проте подарунки на цьому не закінчуються.

Вони також обрали свої улюблені фотографії і зібрали колаж, який подарують Кейт на її день народження. Хоча це стало певною мірою сімейною традицією, в цьому році все буде трохи по-іншому, оскільки в ньому є фотографії, які Джордж і Шарлотта зробили самі.

Принц Вільям приготував для своєї дружини комплект з діамантових сережок і намиста.

Нагадаємо, в наприкінці грудня 2019 року британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон обіцяли повідомити важливу новину і прямо напередодні Нового року пара видала все.

До важливого заяви люди припускали, що мова піде про четверту вагітність герцогині Кембриджської, однак виявилося немає.

Отже 31 грудня пара оголосила про важливому проекті, який стосується порятунку Землі.

зокрема, принц Вільям розповів про премії 2020 року Earthshot Prize за дії, спрямовані на відновлення планети.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися в своєму Instagram цікавим відео.

У короткому ролику демонструються самі яскраві події життя членів королівської сім'ї за 2019 рік.

За минулий рік відбулося багато міжнародних поїздок, пройшли парад в Лондоні та офіційні прийоми.

Були і знаменні події в сімейному житті герцогів Кембриджських. Їх дочка Шарлотта, пішла в перший клас.

Нагадаємо, що стоїть за лякаючим знаком Кейт Міддлтон, яка шарахнула від принца: скандальна правда.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон і принц Вільям догодили в пікантний конфуз: "Боже, навіть секунда не пройшла...".

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