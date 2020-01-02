Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися в своєму Instagram цікавим відео

У короткому ролику демонструються яскраві події життя членів королівської сім'ї за 2019 рік, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За минулий рік відбулося багато міжнародних поїздок, пройшли парад в Лондоні та офіційні прийоми.

Були і знаменні події в сімейному житті герцогів Кембриджських. Їх дочка Шарлотта, пішла в перший клас.

Також на кадрах з'явилася пара принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, у яких в цьому році народився првісток, Арчі.

"Всім фантастичним організаціям і надихаючим людям, з якими ми познайомилися і працювали у 2019 році: дякуємо за прекрасний рік і до зустрічі у 2020 році!", - написано в пості.

За день публікація зібрала більше трьох мільйонів переглядів і багато позитивних коментарів.

Нагадаємо, принц Вільям розповів, як вони вранці прокидаються з Кейт Міддлтон.

Герцоги Кембриджські мають оригінальний дзвінок пробудження. Їх старший син, принц Джордж, будить своїх родичів футбольним гімном "Три лева" Френка Скіннера.

"Я слухаю твою пісню щоранку. Джордж почав слухати її під час чемпіонату світу. Чесно кажучи, я думав, що вона швидко набридне йому, але він все ще слухає її кожен день", - заявив принц Вільям.

Раніше ми писали, що днями діти британського принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон, Джордж і Шарлотта, вперше відвідали дорослий захід - різдвяну службу.

Захід проходив у церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

Після закінчення служби королівська сім'я зібралася на сходах храму, щоб проводити Єлизавету II.

Діти і дорослі хотіли помахати королеві, яка їздить на авто. Увагу публіки привернули манери дочки Кембриджів - Шарлотта зробила реверанс, коли Єлизавета вийшла з церкви. Справа в тому, що дівчинка помітила, як її мама зробила цей жест королеві і вирішила не відставати від Кейт.

Таким чином Шарлотта показала, що вона вже, хоч і маленька, але справжня принцеса.

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