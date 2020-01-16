38-річна герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відповіла на питання фанатів

Після зустрічі з лідерами різних релігійних і громадських організацій у місті Бредфорд, вона зустрілася зі своимипоклонниками, повідомляє видання People.

Фанат королівської сім'ї Джош Макпалс, народжений з аутизмом та синдромом Ді Георга, сказав, що відправляв Кейт Міддлтон листівки з нагоди народження кожного з трьох її дітей. На це вона відповіла, що навряд чи стане мамою чотирьох.

"Я не думаю, що Вільям хоче більше", - сказала Кейт. Після несподіваного визнання вона обняла свого шанувальника і подякувала.

Зазначимо, заяви про те, герцогиня Кембриджська планують дитини ще раз з'являються у пресі.

зокрема нова їхня порція з'явилася, коли під час королівського туру по Північній Ірландії Кейт Міддлтон побачила 5-місячної дитини і не втрималася, щоб до нього підійти.

"Він чудовий. Це змушує мене відчувати себе квочкою", - сказала вона батькові малюка.

Коли гордий батько наважився запитати про герцогиню "малюка номер чотири", та зі сміхом відповіла: "Я думаю, Вільям буде трохи стурбований".

Кейт і Вільям виховують двох синів і дочку. Принцу Джорджу улітку 2020 року виповниться 7 років, принцеса Шарлотта в травні відсвяткує 5-річчя, а молодшому Луї буде 2 у квітні.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон 9 січня відсвяткувала свій 38-річчя.

Принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї підготували їй багато подарунків.

«Шестирічний Джордж, чотирьох-річна Шарлотта, і однорічний Луї створили свій власний дитячий город в їх маєтку Анмер-хол в подарунок на день народження своєї мами, звичайно, з допомогою [принца] Вільяма. Діти вже вибрали свої насіння та рослини», - розповів тоді джерело, близьке до королівської сім'ї.

Зазначимо, Кейт Міддлтон відома тим, що дуже трепетно ставиться до дітей, а вже тим більше творчість власних всі вважає великим подорком.

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