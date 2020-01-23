Телевизионная сеть HBO создаст мультфильм, главным героем которого станет принц Джордж.
Старший сын герцогини Кембриджских Кейт Миддлтон и принца Уильяма станет героем мультипликационного сериала под названием «Принц». Мультфильм планируют сделать комедийным. По задумке авторов, 6-летний Джордж будет играть роль гида по Букингемскому дворцу.
Отмечается, что на идею создания мультфильма телевизионщиков вдохновил Инстаграм американского писателя Гари Джанетти. В своем блоге он высмеивает события и новости из жизни королевской семьи с точки зрения маленького принца. На любую новость он создает забавный мем с Джорджем.
В планах продюсеров создать что-то похожее и в мультфильме. Наследник британского престола будет знакомить зрителей с обитателями Букингемского дворца, со своими родственниками. Возможно, он даже раскроет их тайны.
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«Мы счастливы перенести мир, созданный Гари в Инстаграм, на платформу HBO Max, потому что наши подписчики наконец смогут узнать, что принц Джордж может быть веселым, озорным и удивительно милым», - заявили в HBO Max.
Кстати, сценарий для мультсериала будет разрабатывать Гари Джанетти. Он же выступит продюсером проекта.
Уже известно, что мультяшного принца Гарри озвучит Орландо Блум, а Меган Маркл - Кондола Рашад. Главного героя мультика принца Джорджа будет озвучивать сам автор – Гари Джанетти. Родителей принца Уильяма и Кейт озвучат Иван Реон и Люси Панч.
Как известно, это не первый фильм про королевскую семью. Про британскую монархию снято очень много фильмов и сериалов, в том числе и про королеву Елизавету ІІ. Из последних ярких новинок – сериал «Корона», который в подробностях рассказывает о семье королевы до ее коронации и после. Отметим, что сериал заслужил одобрение критиков.
Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поразили новым откровением, кадры слили в сеть.
Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон впервые публично рассказала о сокровенном: «Уильям больше не хочет…».
Также Politeka писала о том, что получила в подарок герцогиня.