Популярна турецька акторка Мер'єм Узерлі з'явилася на церемонії нагородження кінофестивалю в екстравагантному червоному платті

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram актриси

Мер'єм Узерлі продовжує радіти своєму успіху на кінофестивалі в Домініканській Республіці. Нагадаємо, що зірка “Величного століття” на Сапа Dorada Festival отримала звання “Краща іноземна кіноактриса”.

цього разу зірка опублікувала фото з церемонії нагородження. У руках сяючий від щастя актриси тримає приз фестивалю у вигляді здіймаються вгору прямокутних фігур.

Актриса одягла на церемонію яскраве червоне плаття фатиновыми вставками, що робить образ схожим з якоїсь екзотичної птахом, зразок колібрі. Звичайно ж, Мер'єм не забула і продемонструвати всьому світу і свою розкішну груди - плаття підібрано з таким розрахунком, щоб усі могли оцінити. Образ актриси доповнює макіяж, які подчекривает глибину блакитних очей і пишні губки.

“Я більш ніж щаслива, вдячна, вдячна, приємно... дякую членам правління, організаторам і всій команді за цю прекрасну нагороду цього неймовірного кінофестивалю @canadoradafestival”, - написала Мер'єм у себе в Instagram. Також Мер'єм зізналася, що щаслива бути мостом між латиноамериканським кіно і Голлівудом.

На одному з фото Мер'єм позує в обнімку з чоловіком, ймовірно, одним з організаторів фестивалю.

Шанувальники актриси не забули знову відзначити її блискучу красу. “Мої найтепліші поздоровлення, великим блиском і успіхами в майбутній роботі, дай Бог”, “Шикарна красуня”, “Вітаю, дорога Мерьмер, ви це точно заслужили”.

Серед захоплених відгуків відзначились і українські шанувальники: “Україна вітає вас, чекаємо вас у нас в гостях”, “Я тебе обожню”.

Шанувальники з Росії захоплюються її кінообразом: “Та ні,є кому вона ще подобатися,сильна жінка, яка пройшла свій шлях життя, щоб вижити і заради дітей, не втратити Сулеймана “.

Раніше Politeka писала про те, що зірка "Величного століття" налякала новими фото після пластики: "з цим пора зав'язувати"

Також Politeka писала про те, що актриса Мер'єм Узерлі засвітила груди в ефектній фотосесії

Також ми писали, зірка "Чудового століття" різко змінила імідж, фото до і після вражають: "вогняна краса"



