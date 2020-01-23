Сестра померлої від раку Жанни Фріске Наталія опублікувала фотографії з відпочинку.

Дівчина поділилася знімком в купальнику на своїй сторінці в мережі Instagram, повідомляє Рoliteka.net. Вона розповіла шанувальникам, що думає з приводу жіночої енергії.

«У жіночій енергії не треба багато зусиль, все відбувається саме по собі. Тому що на твою м'якість і спокійну впевненість притягуються неймовірно мужні, щедрі і впевнені в собі чоловіки. Так влаштоване життя» - зазначила Наталія.

На її думку, якщо людині не подобається її оточення, у першу чергу, потрібно звернути увагу на себе.

«Змінюєш себе — змінюється все навколо. Йдеш в жіночність — чоловіки поруч мужніють. Якщо не мужніють, то є сенс чесніше на себе подивитися», - вважає жінка.

Шанувальники Фріске в більшості своїй погодилися з артисткою, а деякі навіть вступили з нею в діалог.

«Які гарні слова! Але як змусити себе бути слабкіше?)», - запитала одна з передплатниць, на що Наталія їй відповіла, що ставати слабкішою не потрібно.

Багато передплатників звернули увагу на прекрасну фігуру Наталії.

«Нереальна фігура просто..», «Дуже красива. Все ідеально», «Ната яка ти сэксі».

Але знайшлися й ті, хто вважає, що артистка трохи підправила свою фігуру за допомогою фотошопу.

«Живіт отфотошоплен йопта, навіщо намагаєшся здаватися худішою, пішли всіх на... Жир це прекрасно», - написала одна з прихильниць.

Як відомо, сестра покійної Жанни Фріске кілька разів намагалася розпочати кар'єру співачки. В останній раз вона з'явилася на сцені в образі, дуже схожому на сестру. Через це дівчину сильно критикували в соціальних мережах та російському шоу-бізнесі.

Нагадаємо, що сестра Жанни Фріске зважилася на відчайдушний крок, її благають повернутися: «Вас не вистачає...".

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