Сестра померлої від раку Жанни Фріске Наталія опублікувала фотографії з новою зачіскою.

Жінка поділилася фотографіями зі своїми шанувальниками в мережі Instagram, повідомляє Рoliteka.net. Дівчина зазначила, що зробила нову стрижку і кайфує від неї.

«Тепер дуже легко робити укладку)) особливо моєю новою іграшкою) на Новий рік собі подарувала стайлер. Дуже задоволена, що не пошкодувала грошей і побалувала себе», - розповіла Фріске.

У відповідь фанати похвалили дівчину за прекрасний зовнішній вигляд, а деякі закликали Наталю повернутися на сцену.

«Ви дуже красива і схожі з Жанною, дуже любила Жанну завжди стежила за її виступами, була б дуже рада, якби і ви вийшли на естраду. Розумію не доречно говорити і порівнювати, ви сильна особистість, але повірте не вистачає, доброї, красивої і талановитої людини на естраді як Жанна. Хотілося б хоча б частинку її бачити та чути, пишу від усієї душі», - звернулася одна з прихильниць до Фріске.

Багато фанатів відзначили, що Наталя дуже схожа на свою сестру.

«Гарна! На Жанну схожа...», «Ви так схожі на свою сестру. Як сестра близнюк!!!».

Зазначимо, що сестра покійної Жанни Фріске вже намагалася піти по її стопах і побудувати кар'єру співачки. У 2007 році її запросила стати учасницею групи «Блестящие», завдяки якій прославилася Жанна. Вона пробула в групі всього три місяці, після чого покинула колектив. Як розповідала жінка, їй не подобалися постійні роз'їзди і увага ЗМІ.

Пізніше, в 2018 році вона виступила на концерті, присвяченому Жанні. Там вона заспівала в дуеті з солістом групи «Турбомода» Олександром Поповим. А в 2019 році стало відомо, що Наталя вирішила зайнятися кар'єрою співачки. На одному з шоу вона з'явилася в образі своєї сестри, чим дуже здивувала громадськість. Вона зробила зачіску і макіяж, який часто робила Жанна Фріске, а також одягла блискуче міні.

Правда, не всі в російському шоу-бізнесі зраділи цій новині. Відомий продюсер Йосип Пригожин заявив, що Наталя намагається експлуатувати образ покійної сестри і нажитися на ньому. Пригожина вразило те, як рідна сестра намагається обдурити публіку, заробляючи гроші на зовнішній схожості з популярною артисткою.

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