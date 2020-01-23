Сестра умершей от рака Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии с отдыха.

Девушка поделилась снимком в купальнике на своей странице в сети Инстаграм, сообщает Рoliteka.net. Она рассказала поклонникам, что думает по поводу женской энергии.

«В женской энергии не надо много усилий, все случается само по себе. Потому что на твою мягкость и спокойную уверенность притягиваются невероятно мужественные, щедрые и уверенные в себе мужчины. Так устроена жизнь» - отметила Наталья.

По ее мнению, если человеку не нравится его окружение, в первую очередь, нужно обратить внимание на себя.

«Меняешь себя — меняется все вокруг. Идешь в женственность — мужчины рядом мужают. Если не мужают, то есть смысл честнее на себя посмотреть», - считает женщина.

Поклонники Фриске в большинстве своем согласились с артисткой, а некоторые даже вступили с ней в диалог.

«Какие хорошие слова! Но как заставить себя быть слабее?)», - спросила одна из подписчиц, на что Наталья ей ответила, что ставать слабее не нужно.

Многие подписчики обратили внимание на прекрасную фигуру Натальи.

«Нереальная фигура просто..», «Очень красивая. Все идеально», «Ната какая ты сэкси».

Но нашлись и те, кто считает, что артистка немного подправила свою фигуру при помощи фотошопа.

«Живот отфотошопен епта, зачем стараешься казаться худее, пошли все на... Жир это прекрасно», - написала одна из поклонниц.

Как известно, сестра покойной Жанны Фриске несколько раз пыталась начать карьеру певицы. В последний раз она появилась на сцене в образе, очень похожем на сестру. Из-за этого девушку сильно критиковали в социальных сетях и российском шоу-бизнесе.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».

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