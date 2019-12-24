Російський ресторан приголомшив своїм вчинком молодшу сестру Жанни Фріске

Про це Наталя Фріске написала в своєму Instagram, передає Politeka.net.

За її словами, в одному з російських ресторанів вона побачила скульптуру, яка дивно схожа на пам'ятник з могили Жанни Фріске.

"Заходиш в ресторан, а тут стоїть пам'ятник Жанни з кладовища. Чудово. От як ви вважаєте, це нормально? Там сидять люди, їдять. Кажуть: "Нам подарували". Просто в край знахабніли ", – гнівно написала молодша сестра покійної співачки.

Наталя вирішила розібратися з керівництвом закладу, яке вирішило всі "стрілки" перевести на автора скульптури.

"Загалом, у цьому закладі кажуть, що ця скульптура зроблена скульптором, який помер навесні. Дуже зручно, звичайно ж, так говорити. І ця скульптура якийсь там дівчата, що від неї відмовилися, типу вона не схожа. Але ті, хто був на кладовищі у Жанни, ви всі бачите схожість? Прям один в один, навіть зріст однаковий. От і що мені з ними робити?" – задалася Фріске-молодша питанням.

Наталія також розповіла, що керівництво закладу перед якимись святами наряжало цю скульптуру. А через час вона заспокоїла шанувальників співачки і заявила, що це не пам'ятник з могили.

"Це та компанія, яка відливала нам пам'ятник, і від якого ми відмовилися, віддали їм... Але сам факт того, що вони віддали їм, сам факт того, що вони вдягають, прикрашають його і роблять з них незрозумілий клоунський обряд це правда ні в які ворота не лізе", – емоційно поскаржилася молодша сестри покійної Фріске.

Раніше ми повідомляли про те, що Наталя Фріске вирішила повернутися на сцену. І нібито для цього вона буде використовувати образ сестри.

Чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин не втримався, щоб не висловитися з цього приводу. Продюсер розкритикував рішення Наталії Фріске. Він зазначив, що не втомлюється дивуватися тому, що відбувається в шоу-бізі.

"Зрозуміло, що їй ніхто не може заборонити використовувати прізвище Фріске або повторити образ. Більше того, завжди знайдуться підспівувачі, які порадять це зробити, адже стати копією – це найпростіша бізнес-модель, легкий спосіб заробітку. Ось тільки замінити збіглу Жанну буде дуже складно, тому що вона оригінал, вона сама себе зробила. І по краплині вичавлювати з її популярності – це просто смішно!" – гнівно додав Йосип Пригожин.

Нагадаємо, колишній чоловік Фріске Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

Також Politeka повідомляла, що Жанна Фріске подала голос з того світу.