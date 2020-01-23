Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала фото з відпочинку на Мальдівах.

Знімок вона виклала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. На фото Собчак вбрана у яскраву зелену туніку і окуляри. Її губи нафарбовані червоною помадою. Свій пост ведуча і політик підписала так: «Трохи покривлятися - діло святе. А ще я вважаю, що в мене гарні руки».

За короткий час пост встиг набрати понад 55 тис. лайків. Шанувальники погоджуються із зіркою, що у неї дійсно гарні руки.

«Дуже красиві. Витончені, дорогі, правильного аристократичного кольору шкіра, і завжди стильно і шикарно «одягнені» ваші ручки)», «Руки у Вас, дійсно, гарні. Вже давно це помітила», «Ксенія у вас гарний мозок», «Тонкі пальці ознака лінощів! По собі суджу», «А руки і справді гарні, витягнута кисть, довгі, тонкі пальці – клас», «І губи бомбезні», - хвалять Собчак фанати.

Традиційно знайшлося з десяток негативних коментарів. Як відомо, у Ксенії Собчак багато хейтерів, які регулярно пишуть ведучій негативні коментарі на її сторінці.

«Ви вся страшна», «Дійсно красиві руки, а нігті на руках ні», «А ще - манія величі!», «Безумовно красиві руки, а голова кінь», «Чума ти болотна».

Зазначимо, що Ксенія Собчак відпочиває зі своїм чоловіком режисером Костянтином Богомоловим і сином від першого шлюбу Платоном на Мальдівах. Разом із парою на курорті відпочивають друзі. Як повідомляли російські ЗМІ, Собчак з Богомоловим сильно витратилися на цю поїздку. За даними журналістів, один день оренди вілли, на якій зупинилося сімейство, коштує 25 тис. доларів.

Собчак постить багато фото з відпочинку на Мальдівах і сміливо ділиться знімками з сином від Максима Віторгана.

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