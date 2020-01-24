Артистка розповіла, як почуває себе після появи малятка

Українська співачка Санта Дімопулос, яка була учасницею групи "ВІА Гра", опублікувала нове фото з дочкою

Зірка зараз з сім'єю відпочиває з чоловіком в Дубаї, звідки викладає різні фото, пише Рoliteka.net.

На одному з останніх знімків Санта позує в блакитному купальнику, який ідеально підкреслив її форми. Крім того, після недавніх пологів знаменитість виглядає шикарно, а її прес розкішний.

Завершили образ української знаментости окуляри і пов'язка на голові.

Санта з дочкою стояли біля басейну, дівчина підняла дитину і вони один одному широко посміхнулися.

Фото вийшло дуже яскравим і, можна сказати, душевним.

В пості Дімопулос написала, що вона є емпатом, тобто сприймає сильні емоції інших людей. Після народження дочки, Софії, ця особливість її характеру посилилася.

"Ще ніколи в своєму житті я не відчувала себе настільки з'єднаною з іншими людьми, але і настільки безпорадною", - розповіла Санта.

Зірка поділилася, що читаючи історії інших дітей і матерів у неї "всередині болить" і вона не може стримувати сліз.

Також Санта зазначила, що перемогла страхи, але вони знову з'явилися.

"Може це гормональне? Або, коли ти дуже щасливий і все добре, з'являється страх, що станеться щось погане, і це закінчиться? Мами, як ви справляєтеся з цим?❤️", - поцікавилася в кінці співачка.

За 16 годин пост артистки зібрав понад 20,5 тисяч лайків та багато коментарів.

"Плоский живіт ммм", "Тепер я знаю як це правильно називається, завжди ловила чужі емоції, іноді це лякало, особливо лайку між людьми. Чула існує техніка стіна, не завжди виходить, але частіше працює.😊", "Страх-це не проблема гормональна , а психологічна", "Такі ж почуття 🙃 з працею ігнорую і думаю про хороше 🌷", "Думаю,мозок просто наповнюється маркерами материнства. Навчається наперед "бути готовим", так сказати..", "Та це гормональне)до року у мене таке тривало,тіні своєї боялася,постійний страх був,за дитину,за себе,за планету,космос і тд🤪", "Моїй доньці 2.1 завжди зриваюся вночі, і слухаю, як вона дихає 🤦♀️ страх постійно за неї...", - написали користувачі мережі.

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